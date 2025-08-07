"Не можу сказати, що ми зіграли розумно. Граючи проти цього захисту суперника, ми втрачали мʼяч без жодного тиску близько 10 разів. А це означає, що Швейцарія отримала десять додаткових кидків, вільних кидків, атак у швидкому нападі. Бувало, що нам доводилося хвилину поспіль грати в захисті – ми просто не могли забрати підбирання. Це все погані речі. Якщо ми хочемо досягти успіху в цьому груповому раунді, якщо ми хочемо кваліфікуватися в наступну стадію відбору, ми маємо лімітувати всі ці помилки.

Україна стартувала з драматичної поразки від Швейцарії у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

По-перше, ми маємо прибрати наші дивні рішення, ми маємо грати з більшою жагою. Неприпустимо, що ми дозволили деяким баскетболістам суперника провести свою найкращу гру. Можливо, навіть в житті. Ми аналізували гру суперників, знали гравців, знали всі сети, які гратиме Швейцарія. Суперник більше заслужив на перемогу в цьому матчі, адже граючи в баскетбол такої якості, дозволяючи собі забагато злетів і падінь по грі…

Не забиваючи в легких ситуаціях, легкі кидки – це дуже погано. Ми маємо це лімітувати. Зменшити кількість втрат, зменшити кількість підбирань в нападі у суперника. І, можливо, маємо краще зіграти в захисті один в один. Думаю, з цього починається гра в баскетбол", – резюмував Багатскіс у коментарі прес-службі ФБУ.

Додамо, що Україна ще може виправити ситуацію у трьох наступних турах. Далі два формально домашні матчі у Ризі – 9 серпня проти Словаччини та 16 серпня реванш зі Швейцарією. У наступний раунд кваліфікації пройдуть дві найкращі команди групи.