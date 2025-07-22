Народний депутат України, почесний президент Федерації стронгмену України Вірастюк розповів, що підтримав законопроєкт 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора, тому, що ці структури займалися не тим, що потрібно робити.

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– Чому ви вирішили підтримати законопроєкт 12414, яким контроль над НАБУ та САП передається Генеральному прокурору?

– Ми буквально це питання обговорювали, бо ви не перший, хто запитує про те, чому ми це підтримали і за це проголосували. Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися – головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне – це твоя особиста проблема стає.

Плюс до того ще був скандал, який був нещодавно (мова про обшуки в НАБУ 21 липня, які СБУ та Офіс Генпрокурора назвали "спецоперацією з нейтралізації російського впливу на НАБУ", і затримання одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. – прим.).

– А як це повʼязано зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану? Назва законопроєкту повʼязана з цим, і в першому читанні він був повʼязаний з цим.

– Я так детально не можу сказати, бо не входжу до комітету з питань правоохоронної діяльності – ви думаєте, у мене феноменальна памʼять, щоб усе памʼятати? Чому в першому читанні було так, а потім у комітеті переінакшили? Ще раз кажу – я не входжу до того комітету, тому настільки детально все не відстежую, – цитує Вірастюка Tribuna.com.

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