Чоловіча команда Нідерландів достроково втратила шанси на збереження місця у Лізі націй 2026 року. Це стало відомо після перемоги збірної Сербії над командою Канади (15:25, 25:22, 25:18, 25:22) у передостанній ігровий день поточного турніру.

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Збірні Сербії та Нідерландів ведуть боротьбу за передостанню позицію в таблиці, яка дозволить залишитися у Лізі націй на наступний сезон. Нідерландці програли канадцям, а серби – перемогли. Таким чином, друзі Росії отримали перевагу над "помаранчевими", які вже за будь-яких розкладів не піднімуться вище за останнє місце.

Нідерланди, маючи одну перемогу у 11-ти матчах, ще можуть випередити збірну Китаю. Але китайці як господарі Фіналу восьми поточного розіграшу мають збережене місце на сезон-2026.

Збірна Нідерландів 16 липня зустрічалася з командою України та поступилася лише на тай-брейку. "Синьо-жовті" у наступному матчі після тієї перемоги сенсаційно програли Сербії у трьох сетах.

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