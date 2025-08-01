Вагітну дружину гравця збірної Італії з баскетболу Даніло Галлінарі вкусила акула, повідомляє Sportando.

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Інцидент стався на побережжі Пуерто-Рико на пляжі Ісла-Верде. Зазначається, що у журналістки постраждала права нога.

Жінці одразу надали необхідну медичну допомогу, а згодом доправили у медичний центр для подальшого обстеження. Наразі відомо, що стан 39-річної Бой залишається стабільним, а її життя не перебуває під загрозою. До слова, у пари вже є двоє дітей – донька Анастасія (2020 р. н.) та син Родольфо (2023 р. н.).

Нагадаємо, 36-річний Галлінарі з 2008 року виступав за океаном. Він відомий своїми виступами за Лос-Анджелес Кліпперс, Оклахому, Детройт та Мілуокі. З 2025-го баскетболіст виступає в Перто-Ріко за Вакерос де Баямон.

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