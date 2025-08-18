Катерина Усик розповіла про американську журналістку Рейчел Скотт, яка змусила кремлівського вбивцю Путіна нервувати під час зустрічі на Алясці.

Світ продовжує висловлювати своє обурення після зустрічі Дональда Трампа з Путіним на Алясці. Катерина Усик, дружина легендарного українського боксера, відзначила єдиний позитивний момент у зустрічі президентів США та РФ.

"Це Рейчел Скотт, старший політичний кореспондент в ABC News. Саме вона була єдиною, хто поставив питання х*йлу про вбивства українців і саме вона змусила його нервувати й прикидатися глухим", – написала Катерина Усик у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Олександр Усик закликав Дональда Трампа "відправити в нокаут" Путіна під час перемовин. Але американський президент не просто тепло зустрів кремлівського диктатора і військового злочинця, але й почав наполягати після цієї зустрічі на тому, щоб Україна пішла на поступки РФ. Лідери ЄС вже засудили таку стратегію Трампа.

