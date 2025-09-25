Дружина бронзового призера ЧС-2024 з футзалу в складі збірної України народила двійню (ФОТО)
Український футзаліст Микола Микитюк поділився приємною звісткою.
Гравець збірної України з футзалу Микола Микитюк повідомив про народження двійні. Спортсмен поділився світлиною з дружиною та дітьми у своєму Facebook.
"23.09.2025. Найщасливіший день у нашому житті! Дякую, кохана, за те, що витримала таку непросту вагітність і подарувала нам найбільше щастя", – написав Микитюк.
До слова, Микола Микитюк наразі виступає за іспанський клуб Рібера Наварра. Попередні два сезони футзаліст грав за Кордобу. До переїзду в Іспанію Микола представляв івано-франківський Ураган.
Микитюк ставав бронзовим призером ЧС-2024 та виходив до півфіналу ЧЄ-2022 у складі збірної України.
