Новим головним тренером став Майк Салліван, повідомляє прес-служба клубу. За інформацією ESPN, Рейнджерс виписали фахівцю контракт на 5 років з найбільшою зарплатою в історії НХЛ (попередній рекорд належав Майку Бебкоку, якому Торонто платив 6,25 млн доларів на рік).

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Регулярка нинішнього сезону склалася для обох сторін невдало. Рейнджерс після непотрапляння у плей-офф звільнили Пітера Лавіолетта, а Салліван через аналогічне фіаско розійшовся з Піттсбургом. Американець вигравав з Пінгвінс два поспіль Кубка Стенлі у свої дебютні сезони (2016 та 2017 роки). Салліван вже працював у Рейнджерс асистентом тренера, а тепер повертається головним в надії виправити ситуацію.

Нагадаємо, що франшиза з Нью-Йорка є другою найдорожчою в НХЛ з оцінкою в 3,5 млрд доларів. Більша лише у Торонто (3,8 млрд).