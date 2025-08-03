Коко Гофф несподівано рано завершила свій виступ на турнірі WTA 1000 в Монреалі.

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 фіналу

Коко Гофф (США, WTA № 2) – Вікторія Мбоко (Канада, WTA № 85) – 0:2 (1:6; 4:6)

За відсутності Соболенко першою сіяною була Гофф, однак американці не вдалося виправдати цей статус. Друга ракетка світу без особливих шансів поступилася господарці турніру Вікторії Мбоко.

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Перший сет взагалі був одностороннім – 6:1 на користь 85-го номеру рейтингу WTA! Після перерви Гофф таки дала бій, але однаково програла 4:6 і попрощалася з Монреалем. Гра тривала трохи більше, ніж годину. 18-річна Мбоко зробила 2 ейси та припустилася 5 подвійних помилок.

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