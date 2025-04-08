Німецький тенісист Алєксандр Звєрєв програв італійцю Маттео Берреттіні у матчі за путівку в 1/8 фіналу на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло.

Звєрєв, який був посіяний під першим номером, (через що пропустив перше коло змагань) програв Маттео Берреттіні у своєму стартовому матчі на турнірі.

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Сам поєдинок тривав 2 години 27 хвилин з рахунками 6:2, 3:6, 5:7 у трьох сетах. Цікаво, що ця зустріч стала сьомою для суперників, а Берреттіні здобув свою третю перемогу над німцем. У наступному раунді турніру Берреттіні зіграє з переможцем матчу між Їржі Легечкою (28, Чехія) та Лоренцо Музетті (16, Італія). Звєрєв же не може виграти понад два матчі на турнірі, починаючи з Australian Open 2025, де він дійшов до фіналу.

ATP 1000 Монте-Карло. Ґрунт. 1/16 фіналу

Александр Звєрєв (Німеччина) (2 ракетка світу) – Маттео Берреттіні (Італія) – 6:2, 3:6, 5:7

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