НХЛ 2024/25, перший раунд плей-офф

Даллас – Колорадо – 4:2

Шайби: Рантанен, 48, 54, 60 (порожні), Джонстон, 57 – Менсон, 30, Маккіннон, 41

Даллас виграв серію 4:3

Вирішальний матч повноцінної серії вийшов драматичним. Колорадо у середині другого періоду вийшов уперед, примудрившись забити у меншості. На 31-й секунді третього періоду Маккіннон подвоїв перевагу Евеланш, і техаська публіка добряче так налякалась.

НБА, плей-офф: Денвер дотиснув Кліпперс у сьомому матчі й вийшов до другого раунду

Втім, Даллас за 9 хвилин перевернув гру на свою користь! Господарів повів за собою Мікко Рантанен, який віддав Колорадо майже 10 років, посеред нинішнього сезону був обміняний в Кароліну, а потім перебрався до Старз. Під завісу серії проти колишньої команди фін просто озвірів – 11 очок за 3 матчі.

Сьогодні Рантанен дублем зрівняв рахунок, передасистом посприяв переможній шайбі Джонстона, а за три секунди до фінальної сирени оформив хет-трик кидком по порожніх воротах. 4:2 – Даллас виходить у другий раунд, де зіграє проти переможця пари Вінніпег – Сент-Луїс (там також все закрутилося до сьомого матчу).