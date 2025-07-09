37-річний Педро Антоніо Родрігес 5 липня провів бій у Фініксі, який став для нього останнім.

Родрігес пішов із життя за обставин, які поки що залишаються нез’ясованими. Трагедія трапилася за кілька годин після того, як Педро Антоніо (15-25-3, 17 КО) у Фініксі програв американцеві Філіпу Веле (3-0, 2 КО) на вечорі боксу від промоутера Габріеля Бандеррами і його компанії Del Sol Boxing.

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Повідомляється, що мексиканець після поразки одноголосним рішенням суддів вирушив до свого готельного номера, повідомивши, що повернеться на вечерю з усіма учасниками вечора боксу. Однак Родрігес не з'явився. Вранці працівники готелю знайшли його тіло в номері.

Місцева поліція почала розслідування. Про причини смерті боксера нічого не повідомляють. Є версія, що смерть могла настати внаслідок травм, які Педро Антоніо отримав на ринзі, повідомляє HCH Televisión Digital.

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