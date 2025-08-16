Олег Дорощук виступив на етапі Діамантової ліги у Сілезії (Польща). Результати змагань та звіт про них – у цій новині "Футбол 24+".

Діамантова ліга-2025, Сілезія (Польща), стрибки у висоту, чоловіки

1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 2.33 м

2. Джувон Гаррісон (США) – 2.28 м

3. Олег Дорощук (Україна) – 2.28 м

Рекорд сезону Дорощука ледь встояв на етапі Діамантової ліги у Монако – результат українця тримається з березня

24-річний Дорощук впевнено розпочав виступи з висоти 2,14 метра, а потім також з першої спроби підкорив планку на 2,18 метра. З висотою 2,22 метра Олег впорався з другої спроби. Наступну висоту на 2,25 метра українець знову граючи підкорив, а ось планку на 2,28 метра перелетів лише з другої спроби.

Основна боротьба за призові місця розгорнулася на висоті 2,30 метра. Дорощук у підсумку її так і не підкорив. Розчарування зазнав і американець Джувон Гаррісон. А ось Гаміш Керр з Нової Зеландії планку з третьої спроби перелетів та став переможцем етапу. Вже у цьому статусі він злетів на 2,33 метра та намагався взяти висоту 2,35 метра – невдало.

У підсумку Дорощук посів третє місце – поступився американцеві за кількістю використаних спроб.

Українець вп’яте поспіль дістався до подіуму на етапах Діамантової ліги. Окрім срібла на цьогорічних змаганнях у Римі, він також був призером етапів серії у Хожуві, Римі та Брюсселі.

