Відбулася кваліфікація у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук, Дмитро Нікітін та Вадим Кравчук взяли участь у попередніх відбіркових стрибках на ЧС-2025 з легкої атлетики.

Ще один українець безславно завершив виступи на ЧС з легкої атлетики – не потрапив навіть у півфінал відбору

Лідер збірної України у цьому виді легкої атлетики Олег Дорощук з першої спроби підкорив планку на висоті 2,16 метра, а потім також з першого разу перелетів планку на 2,21 метра.

Вадим Кравчук з другої спроби впорався з висотою 2,16 метра, а ось планку на 2,21 не підкорив.

Дмитро Нікітін, як і Кравчук, з другої спроби перелетів через планку на 2,16 метри, а потім з третього разу підкорив висоту 2,21 метра.

Таким чином, 21 атлет з 33-х, які вийшли на висоту 2,21 метра, продовжили кваліфікацію на 2,25 метра. Серед них були двоє українців — Дорощук та Нікітін. Дорощук вийшов у сектор другим та одразу впевнено через планку перелетів. Нікітін, на жаль, з трьох спроб цю висоту не підкорив та завершив свої виступи на чемпіонаті світу.

У підсумку Олег Дорощук потрапив у коло з 13 фіналістів.

Підсумковий протокол кваліфікації ЧС-2025 з легкої атлетики у стрибках у висоту (чоловіки)

