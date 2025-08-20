Олег Дорощук у Брюсселі побореться за путівку до вирішального етапe, а Дмитро Нікітін буде дебютувати.

Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук і Дмитро Нікітін потрапили до стартового листу на етап Діамантової ліги у Брюсселі (Бельгія). Цей старт буде завершальним перед фіналом у чоловічих стрибках у висоту.

Загалом на бельгійському етапі виступлять 10 спортсменів. Дорощук цього сезону виграв бронзу на етапі у Сілезії та срібло у Римі. Нікітін дебютує у Діамантовій лізі – до цієї події він підходить з бронзою, яку здобув на етапі Континентального туру в Будапешті (Угорщина).

На сьогодні Дорощук посідає у загальному заліку Діамантової ліги шосте місце – ця позиція прохідна у фінал. Головне завдання українця у Бельгії – втримати своє місце. Олегу треба фінішувати не нижче п’ятого місця. Якщо він буде нижче, то потрапить у фінал за умови, що не програє три місця Марку Фассінотті.

Топ-8 загального заліку Діамантової ліги у чоловічих стрибках у висоту

1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 29 очок

2. Джувон Гаррісон (США) – 23

3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 22

4. Шелбі Мак'юен (США) – 17

5. У Сан Хьок (Республіка Корея) – 16

6. Олег Дорощук (Україна) – 13

7. Ян Штефела (Чехія) – 11

8. Марко Фассінотті (Італія) – 10

Заявка на етап Діамантової ліги у Брюсселі у чоловічих стрибках у висоту

