Дорощук та Нікітін у заявці на черговий етап Діамантової ліги – відомо, що Олегу треба для місця у фіналі
Олег Дорощук у Брюсселі побореться за путівку до вирішального етапe, а Дмитро Нікітін буде дебютувати.
Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук і Дмитро Нікітін потрапили до стартового листу на етап Діамантової ліги у Брюсселі (Бельгія). Цей старт буде завершальним перед фіналом у чоловічих стрибках у висоту.
Дорощук вп'яте поспіль став призером етапу Діамантової ліги
Загалом на бельгійському етапі виступлять 10 спортсменів. Дорощук цього сезону виграв бронзу на етапі у Сілезії та срібло у Римі. Нікітін дебютує у Діамантовій лізі – до цієї події він підходить з бронзою, яку здобув на етапі Континентального туру в Будапешті (Угорщина).
На сьогодні Дорощук посідає у загальному заліку Діамантової ліги шосте місце – ця позиція прохідна у фінал. Головне завдання українця у Бельгії – втримати своє місце. Олегу треба фінішувати не нижче п’ятого місця. Якщо він буде нижче, то потрапить у фінал за умови, що не програє три місця Марку Фассінотті.
Топ-8 загального заліку Діамантової ліги у чоловічих стрибках у висоту
1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 29 очок
2. Джувон Гаррісон (США) – 23
3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 22
4. Шелбі Мак'юен (США) – 17
5. У Сан Хьок (Республіка Корея) – 16
6. Олег Дорощук (Україна) – 13
7. Ян Штефела (Чехія) – 11
8. Марко Фассінотті (Італія) – 10
Заявка на етап Діамантової ліги у Брюсселі у чоловічих стрибках у висоту
Магучіх зізналась у змінах техніки стрибка напередодні чергового етапу Діамантової ліги