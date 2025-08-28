У швейцарському Цюріху чоловіки розіграли медалі фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Результат і звіт битви за участю українця Олега Дорощука – у цій новині "Футбол 24+".

Дорощук змагався з 5 опонентами, які також пробилися до фіналу. Українець підтверджував статус одного з фаворитів, легко забираючи стартові висоти. Мінімальні проблеми почалися на 2.22 м – Олег трішки помилився на першій спробі, але далі все спокійно.

Поступово більшість учасників відсіялись, залишивши Дорощука віч-на-віч з олімпійським чемпіоном Парижа-2024 – новозеландцем Гамішем Керром. На 2.30 пішла "доросла заруба". Дорощук і Керр не змогли підкорити висоту з першої спроби.

Українець не впорався і з другого підходу, натомість новозеландець досягнув успіху. Дорощуку знадобилася третя спроба, що означало відставання на наступній планці. Її підіймають на 2.32.

Керр знову попереду, взявши цю висоту з першої спроби. Дорощуку не вдалося, але він попросив перенести на 2.34. Ризик не спрацював – Олег фінішує другим, повторивши вчорашній результат Ярослави Магучіх. Керр забирає перстень з діамантом, подіум доповнив американець Джувон Харрісон, який зупинився ще на 2.25.