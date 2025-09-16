Олег Дорощук виступив у фіналі чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Результати та звіт — у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з легкої атлетики, чоловіки, стрибки у висоту

1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 2,36

2. У Сан Хьок (Корея) – 2,34

3. Ян Штефела (Чехія) – 2,31

4. Олег Дорощук (Україна) – 2,31

Дорощук вийшов у фінал ЧС у стрибках у висоту, Кравчук та Нікітін завершили виступи у кваліфікації

Олег Дорощук у кваліфікації підкорив планку на висоті 2,25 метра. З цим результатом він разом із японцем Ріоічі Акамацу розділив перше місце за меншою кількістю спроб.

Фінал українець розпочав з впевненого підкорення планки на 2,20 метра. На цій висоті у боротьбі залишилися 12 з 13-ти атлетів, які пройшли через відбір. Далі – Дорощук також з першого разу розібрався з планками на 2,24 та 2,28 метра.

Висота 2,31 метра. До неї дісталися одразу семеро атлетів. Дорощук з першого разу планку не підкорив, як і з другого. Але з третьої спроби він планку перелетів. Разом із Олегом далі пройшли ще троє. Отже, на висоті 2,34 метра розгорнулася основна боротьба за медалі. Всі четверо дві перші спроби провалили. У Сан Хьок та Керр у третій спробі виявилися успішними та гарантували собі подіум. Дорощук, на жаль, планку не підкорив та завершив боротьбу на четвертій позиції, хоча і показав свій найкращий стрибок у цьому сезоні. Третім фінішував Штефела. Золото виграв Гаміш Керр, а У Сан Хьок посів друге місце.

Видатна українська екс-легкоатлетка оцінила шанси Дорощука на золото ЧС-2025: "Він демонстрував впевнені стрибки"