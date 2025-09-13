Гравець національної команди України з пляжного футболу Іван Пашко поділився новиною про те, що матч за бронзу Євроліги-2025 між українською збірною та командою Білорусі у неділю, 14 вересня, зіграний не буде.

Україна не вийшла у фінал Суперфіналу Євроліги-2025 з пляжного футболу серед чоловіків – матч за бронзу має бойкотувати

"Збірна України мала б зіграти матч за третє місце у Суперфіналі Євроліги-2025. Але так, як організатори допускають цих у**бків (збірну Білорусі) брати участь у турнірі, (то) Україна не зможе поборотися за бронзу", – написав Пашко у сторіз Instagram.

Як відомо, є наказ Мінмолодіспорту, який забороняє українським спортсменам зустрічі з представниками Росії та Білорусі, якщо ті не мають так званий "нейтральний" статус.

Україна в драматичному матчі втратила перемогу над Іспанією у Суперфіналі Євроліги з пляжного футболу