Донька віце-президента ФБУ стала чемпіонкою Європи в складі збірної Іспанії – FIBA вважає її росіянкою
Анастасія Ліщук, дочка екс-баскетболіста Сергія Ліщука, виграла чемпіонат Європи до 16 років, виступаючи за Іспанію, а не Україну.
Президент баскетбольного клубу Рівне та віце-президент ФБУ з питань розвитку дитячого баскетболу Сергій Ліщук повідомив, що його донька Анастасія виграла Євро U-16, виступаючи за збірну Іспанії.
"Мрію батька здійснила дочка. Неймовірно пишаюсь", – написав Ліщук у своєму Facebook.
У фіналі юніорського Євро Іспанія перемогла Словенію – 62:47. Додамо, що впродовж 2009-2015 рр. Сергій Ліщук виступав за іспанську Валенсію. Наразі його донька грає за юнацьку команду цього клубу.
Цікаво, що на сайті FIBA вказано, що Анастасія має подвійне громадянство – іспанське та російське, але не українське. Втім, її батько народився в Рівному та ніколи не грав за клуби країни-агресора.
