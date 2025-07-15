Джина брала участь на змаганнях World Reining Championship, який відбувався на ранчо CS Ranch у Гівріні, Швейцарія. Рейнінг є видом кінного спорту, де вершник і кінь виконують певні елементи на швидкості: кола, повороти, зупинки та інше.

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Донька видатного гонщика виграла золото в індивідуальному заліку, набравши 222,5 бала. Крім того, Джина стала першою у командному заліку – вона виступала у складі збірної Німеччини разом з Еліасом Ернстом, Йоганнесом Хейлем та Олівером Штейном. До слова, у 2019 році Джина Шумахер здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер є семиразовим чемпіоном змагань із Формули-1.

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