Колишній півзахисник Спартака, Сельти та збірної Росії Олександр Мостовой пояснив, чому його донька Емма відвідала бій Олександра Усика в Лондоні.

Донька Мостового опублікувала декілька відео в Instagram зі стадіону Вемблі. Зокрема, на одному з них вболівальники вітали Усика за лаштунками. Після появи відеороликів екс-футболіст був змушений виправдовуватися перед російськими ЗМІ.

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"Моя донька Емма просто поїхала до друзів у Лондон, тому і сходила на бій Усика і Дюбуа. Вона не фанатка боксу, просто вирішила з друзями сходити. Моя донька – фанатка футболу! У неї друзі живуть в Іспанії і стежать за всім цим", – сказав Мостовой для Sport24.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у 5-му раунді та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

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