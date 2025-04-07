"Що мене надихнуло? Думаю, уся команда надихнулась сьогоднішньою перемогою Реала у баскетбольному Ель Класіко. Жартую, це я був мотивований", – сказав Дончіч.

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Лейкерс розбили на виїзді лідерів Західної Конференції з рахунком 126:99. Дончіч, який виступав у Реалі з 2015-го по 2018-й, став найрезультативнішим гравцем на майданчику (30+7+6). У складі господарів знову виділявся один з претендентів на трофей MVP Шей Гілджис-Александер (26+3+9). Попри поразку Оклахома продовжує впевнено лідирувати, а Лейкерс перебувають на третій позиції.

Напередодні, у матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії з баскетболу Реал на виїзді вп'яте у сезоні обіграв Барселону – 91:89.