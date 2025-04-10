Лука Дончіч вперше приїхав на паркет Даллас Маверікс у ролі суперника і став головною зіркою вечора.

На початку лютого Лос-Анджелес Лейкерс та Даллас Маверікс підірвали трансферну бомбу, здійснивши обмін Луки Дончіча на Ентоні Девіса.

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Словенець вперше зіграв на паркеті команди, в якій дебютував на рівні НБА та провів 6,5 сезонів. Перед початком зустрічі "жеребці" вшанували Луку відео з його найяскравішими моментами, що довело суперзірку до сліз.

Luka Doncic is every Dallas Mavericks’ Fan right now. He loves Dallas and Dallas loves him back. pic.twitter.com/6Nu8wItqxe — Robert Griffin III (@RGIII) April 10, 2025

Втім, на майданчику Дончіч був безжальним. Захисник Лейкерс став найрезультативнішим гравцем матчу, нажбурлявши колишнім партнерам 45 очок (плюс до цього 8 підбирань та 6 передач). Натомість Девіс виглядав "сіренько" – 13+11+6. Лейкерс здобули впевнену перемогу 112:97. Українець Олексій Лень був у ростері "озерних", однак так і не отримав ігрових хвилин.