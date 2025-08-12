Лука Дончіч наразі перебуває у розташуванні збірної Словенії з якою візьму участь у Євробаскеті-2025. Як інформує Basketnews, баскетболіст схуд на 14 кг протягом цього літа.

У минулому сезоні вага Дончіча була 122,5 кг. За цим показником він був одним із найважчих гравців НБА. До коливання ваги призвела нові харчові звички, режим сну та оновлений режим тренувань.

Час трансформації не випадковий. У липні Дончіч погодився на трирічне продовження контракту з Лейкерс на 165 мільйонів доларів. Лука опинився в команді у лютому 2025 року, перейшовши з Далласа.

