Лос-Анджелес Лейкерс наблизився до перепідписання зіркового захисника Луки Дончіча.

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Словенський баскетболіст дуже близький до нової угоди з "озерниками", повідомив журналіст ESPN Тім МакМен в розмові з Деном Патріком на Youtube.

В Дончіча за чинною угодою залишалось ще два роки контракту з Лейкерс. Але зараз Лос-Анджелес перебуває на фінальній стадії узгодження нового 4-річного контракту зі словенцем.

Згідно з новими умовами, захисник "озерників" заробить за 4 сезони 229 мільйонів доларів.

Додамо, що Дончіч перейшов у склад Лейкерс з Далласа в лютому 2025 року.

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