"Думаю, ми не заслуговували на поразку, і це було видно на майданчику. Ми хотіли зробити все можливе, аби перемогти, але не змогли. Знаю, що я зробив багато помилок.

Міг би зіграти краще, але прийняв багато неправильних рішень. Респект хлопцям, ми показали, що можемо перемагати. Всі боролися і віддали максимум", – цитує Дончіча Basketnews.

Лідер словенців також підкреслив, що в цьому матчі він уперше у кар’єрі заробив таку кількість фолів. За його словами, він намагався взяти гру на себе в останній чверті, але поспішав із кидками та не діяв достатньо ефективно в ключові моменти.

Нагадаємо, що збірна Словенії завершила виступ на чемпіонаті Європи-2025 з баскетболу, поступившись Німеччині у чвертьфіналі з рахунком 91:99.

