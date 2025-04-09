Зірковий словенець отримав курйозне вилучення за 7:40 до завершення зустрічі.

Гравець Далласа переконаний, що клуб має вивести 77-й номер з обігу – під ним виступав суперзірковий Дончіч

Дончіч реалізував важкий двоочковий через Хартенштайна і вигукнув щось в бік фанатів Оклахоми. Рефері негайно виписав захиснику Лейкерс технічний фол. Для Луки він був другим, тому довелося покинути майданчик з іронічною посмішкою. Дончіч встиг набрати 23 очки, 3 підбирання та 5 передач.

"Фатальний" кидок словенця вивів Лейкерс уперед, однак після вилучення зірки сталася катастрофа – поразка 120:136. Оклахома здобула 65-ту перемогу в сезоні та закріпилася в статусі найкращої команди регулярки НБА. Лейкерс зі 48 звитягами ідуть на третій сходинці Західної конференції, але ще не гарантували собі пряму путівку в плей-офф.