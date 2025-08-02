Дончіч офіційно продовжив контракт з Лейкерс – космічна зарплата у 165 мільйонів
21:41 - Читати іншою мовою
Баскетболіст Лука Дончіч надалі виступатиме за Лейкерс у наступні 3 сезони.
Лос-Анджелес Лейкерс офіційно повідомили про продовження контракту з Лукою Дончічем.
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За даними інсайдера Шемса Чаранії з ESPN, Дончіч отримає шалені 165 мільйони доларів за 3 наступні сезони.
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