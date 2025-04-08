Кременчук та Київ Кепіталз зустрілись у шостій грі фінальної серії, яка має визначити чемпіона України з хокею.

Чемпіонат України 2024/25. Плейоф. 6-й матч фіналу

Кременчук – Київ Кепіталз – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0 ОТ)

Шайби: Целогородцев, 18, Геворкян, 27, Лялька, 70 — Панченко, 33, 60

Рахунок у серії – 3:3.

Київ Кепіталз до початку цієї гри мав шанси достроково виграти чемпіонат України – рахунок у серії був 3:2 на користь киян. Втім, Кременчук зумів врятуватись та зрівняти рахунок серії. Команда з Полтавщини за 3 хвилини до кінця першого періоду повела в рахунку – шайба в активі Целогородцева. А на початку другої половини Геворкян зробив перевагу Кременчука комфортнішою – 2:0.

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Київ Кепіталз швидко оговтались та вже через 6 хвилин відіграли одну шайбу, відзначився Панченко. А на останній хвилині заключного періоду Ярослав оформив дубль, перевівши гру в овертайм. Там сильнішим виявився Кременчук: Віталій Лялька забив "золоту" шайбу, зумівши розібратись у скупченні хокеїстів.

Таким чином, все визначиться у фінальному, сьомому матчі серії. Цей випадок стане лише другим в історії – раніше таке траплялось у 2020 році в протистоянні Кременчука та Донбаса. До слова, вирішальна гра сезону відбудеться 11 квітня на льоду Київ Кепіталз.

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