Догравальник Дмитро Янчук приніс українській команді 25 очок у матчі проти Італії, в якому "синьо-жовті" дивом не зробили камбек після двох поразок у стартових партіях.

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"Я завжди стараюся у кожному матчі грати у свою гру. Допомагати команді, як на прийомі, так і на подачі. Просто намагаюся виконувати свою справу на максимум.

Нам тренер завжди говорить, що з гарного прийому можна грати темп – пайп, темп – пайп. Ми намагаємося задіювати (цей елемент). (Проти Нідерландів) у мене не йшло, а з (Італією) спрацювало. Те, що просить тренер – ми виконували вказівки", – цитує Янчука Суспільне Спорт.

26-річний Янчук відіграв в усіх десяти поєдинках збірної України у поточному розіграші Ліги націй. Лише в одному (поразка від Франції 0:3) він набрав менше 10 очок – 6. На сьогодні загалом на рахунку Дмитра 159 очок – він лідер команди за цим показником.

25 очок Янчука у матчі проти Італії – повторення рекорду збірної України у Лізі націй-2025. Стільки ж очок набрав проти Бразилії Ілля Ковальов.

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