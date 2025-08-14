– Хто з боксерів тобі подобається?

– Звичайно, батько і дядько мій. Вони обидва є легендами. Усик теж. Дуже подобається, як він провів свій бій проти Дюбуа. Ломаченко також.

Україна не змогла вийти у півфінал Євробаскету U-16, поступившись Бельгії

– Якщо ти вже зачепив Василя Ломаченка, то чи знаєш, яка у нього громадська позиція щодо України?

– Знаю. Так собі ставлюсь до його поглядів… Є питання до нього. Хоча спортсмен він чудовий, – заявив Максим Кличко в інтерв'ю Blik.ua.

Додамо, що Максим на відміну від своїх зіркових батька та дядька не пішов у бокс, а обрав інший шлях – баскетбол. Кличко-молодший захищав честь молодіжної збірної України на Євробаскеті U-20, а на клубному рівні виступає за Монако U-21.

Повернення Кличка в бокс вже близько – в Кабаєла допустили бій з Володимиром і мріють забрати пояси Усика