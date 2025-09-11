БК Дніпро обіграв Іскру Світ і завершив підготовку до Кубка Європи ФІБА.

Товариський матч



Іскра Світ (Словаччина) – БК Дніпро (Україна) – 66:83 (21:21, 15:12, 15:29, 15:21)

Баскетбольний клуб Дніпро успішно завершив серію контрольних матчів у Словаччині. В останньому товариському поєдинку українці обіграли місцеву команду Іскра Світ з рахунком 83:66.

Перші дві чверті пройшли у рівній боротьбі. Господарі втримали нічийний результат у стартовому відрізку, а потім навіть вийшли вперед до великої перерви. Втім, у третій десятихвилинці дніпряни перехопили ініціативу, вигравши її з різницею у 14 очок. У заключній чверті команда Дениса Журавльова закріпила перевагу й довела справу до впевненої перемоги.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Макс Закурдаєв, на рахунку якого 20 очок, 6 підбирань та 2 блокшоти. Також відзначилися Станіслав Тимофеєнко (19 очок, 3 підбирання) та Демаркус Вілліамсон (14 очок, 6 підбирань, 6 передач).

Таким чином, чемпіон України завершив підготовку до старту у Кубку Європи ФІБА. Перші офіційні матчі команда проведе вже найближчим часом.

