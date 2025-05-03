У суботу, 3 травня, відбувся третій поєдинок, в якому визначився чемпіон баскетбольної Суперліги. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Плей-офф Суперліги. Серія за 1 місце, третій матч

БК Дніпро – Київ-Баскет – 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24) (рахунок у серії – 2:1)

Черкаські Мавпи завоювали бронзу Суперліги, здолавши Рівне – провальна перша чверть поховала віце-чемпіона України

Третя дуель між чинним чемпіоном України БК Дніпро та Київ-Баскетом відбулась в СК Шинник у Дніпрі. У першому матчі дніпряни відкрили рахунок у фінальній серії, здобувши перемогу на домашньому майданчику (89:70), однак у другому поєдинку столичний клуб неочікувано реабілітувався за поразку (73:56).

Гості провалили першу чверть, поступившись супернику 6-ма очками. У другому та третьому періодах дніпряни продовжили збільшувати свою перевагу, додавши до загального рахунку ще +8. В останній чверті кияни взялись до справи й відіграли 11 очок, але для загального успіху не вистачило зовсім трохи.

БК Дніпро здобуває перемогу і стає володарем золотих медалей першості. Зазначимо, що це чемпіонство – друге поспіль для дніпрян. Минулого року у фінальній серії команда переграла БК Рівне із підсумковим рахунком 2:0. Загалом для Дніпра цей тріумф став третім в історії та другим в сезоні – раніше підопічні Коваля здобули перемогу в Кубку України сезону-2024/25.

До слова, напередодні Черкаські Мавпи у третьому матчі серії здолали Рівне і стали бронзовим призером Суперліги.

Українська Суперліга офіційно поповниться ще одним баскетбольним клубом – він став срібним призером Вищої ліги