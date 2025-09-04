Чемпіон України з баскетболу – Дніпро підсилив склад перед виступами у Кубку Європи ФІБА.

Баскетбольний клуб Дніпро оголосив про підписання контракту з нідерландським центровим Крейгом Осаіквувуомваном. Цікаво, що контракт з гравцем розрахований на виступи клубу в Кубку Європи ФІБА. Крейг приєднається до команди у найближчих товариських матчах.

Радикальні зміни в НБА — планується унікальний матч з новим форматом

Новачок Дніпра вигравав чемпіонат Нідерландів, двічі ставав володарем кубка Нідерландів та один раз Суперкубка цієї країни. До української команди Осаіквувуомван грав у австрійському клубі Флаєрс Велс. У минулому сезоні в середньому за гру Крейг набирав 7,9 очки та робив 4,7 підбирання за 21,5 хвилини на паркеті.

Нагадаємо, у кваліфікації Кубка Європи ФІБА Дніпро зіграє проти румунської Корони Брашов. Матчі відбудуться 24 вересня та 1 жовтня.

Прикарпаття-Говерла зробила сенсаційне призначення – новому тренеру лише 28 років