Плей-офф Суперліги, півфінал, другий матч

Черкаські Мавпи – Дніпро – 73:77 (21:18, 26:21, 11:19, 15:19) (перша гра – 48:63)

Суперліга, півфінал: Дніпро розбив Черкаських Мавп й продовжив переможну серію до 35 матчів

У другому півфіналі Дніпро в гостях знову був сильнішим за Черкаських Мавп. Перший та другий періоди були за господарями, однак дніпряни змогли переломити гру і взяли реванш у 3 та 4 чвертях.

Цікаво, що за 30 секунд до завершення гри Дніпро лідирував з відривом в 1 очко, проте результативна атака збільшила їх перевагу до +3. Мавпи мали можливість зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм, проте обидва триочкових були невлучними.

Найкращим гравцем зустрічі став 35-річний форвард дніпрян Станіслав Тимофеєнко, у доробку якого 22 очки та 5 підбирань.

Нагадаємо, напередодні Київ-Баскет здобув перемогу над БК Рівне. Другий матч відбудеться у четвер, 17 квітня. Півфінальні серії тривають до двох перемог.

Суперліга, півфінал: Київ-Баскет повів у серії проти Рівного