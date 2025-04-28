Кваліфікація до Євроволею-2026, 3-й тур

Україна U-16 – Литва U-16 – 0:3 (16:25, 14:25, 17:25)

Україна після перемог над Болгарією та Грузією могла гарантувати собі перше місце в групі та путівку на чемпіонат Європи – для цього треба було обіграти ще й Литву. Однак, вийшло навпаки – українки розгромно програли (0:3).

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Варто додати, що у волейболі за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 нараховуються 3 очки, 3:2 – 2 очки. За поразку з рахунком 0:3 та 1:3 – 0 очок, 2:3 – 1 очко.

В підсумку, Україна U-16 посіла третє місце у групі з 5 очками в активі (до цього були перемоги 3:2 над Болгарією та 3:0 над Грузією). Першою ж стала Болгарія, яка набрала 7 балів (після поразки від України виграла 3:1 Литву та 3:0 Грузію), Литва посіла другу сходинку (6 пунктів), а Грузія залишилась останньою з 0 в активі.

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