"Люди можуть говорити про травму Усика, але ті, хто близький до боксу, знають ціну підготовки на цьому рівні. Ми не ухвалюємо рішення заради розмов, ми ухвалюємо їх заради результатів.

Лікар-дієтолог Усика розповіла про свій заробіток: "Мені подобається з ними працювати"

Джозеф Паркер досвідчений і має характер, він уже довів свою майстерність на найвищому рівні. Для боксу такий бій завжди є плюсом – він захопливий і привертає увагу публіки. Ми ставимося до нього з повагою.

Коли йдеться про великих чемпіонів, завжди будуть розмови про останній бій. Але тільки час покаже правду. Сьогодні Усик має силу, бажання і свій власний шлях. Ми йдемо крок за кроком, і саме дорога напише майбутнє.

У кожного є своя думка про наступний бій. Ми завжди вибираємо шлях, який має значення для команди і для історії боксу. Вподобання є, але головне – правильний час і правильне значення", – наводить слова Лапіна Seconds Out.

Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера, але чемпіон попросив організацію відкласти перемовини. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому Усик танцює, після чого WBO наказала боксеру надати оновлений медичний висновок.

Усик отримав вердикт від WBO щодо свого чемпіонського статусу