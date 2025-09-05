Директор команди Усика відреагував на сумніви у травмі українця: "Ми ухвалюємо рішення заради результатів"
Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика висловився щодо травми чемпіона.
"Люди можуть говорити про травму Усика, але ті, хто близький до боксу, знають ціну підготовки на цьому рівні. Ми не ухвалюємо рішення заради розмов, ми ухвалюємо їх заради результатів.
Джозеф Паркер досвідчений і має характер, він уже довів свою майстерність на найвищому рівні. Для боксу такий бій завжди є плюсом – він захопливий і привертає увагу публіки. Ми ставимося до нього з повагою.
Коли йдеться про великих чемпіонів, завжди будуть розмови про останній бій. Але тільки час покаже правду. Сьогодні Усик має силу, бажання і свій власний шлях. Ми йдемо крок за кроком, і саме дорога напише майбутнє.
У кожного є своя думка про наступний бій. Ми завжди вибираємо шлях, який має значення для команди і для історії боксу. Вподобання є, але головне – правильний час і правильне значення", – наводить слова Лапіна Seconds Out.
Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера, але чемпіон попросив організацію відкласти перемовини. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому Усик танцює, після чого WBO наказала боксеру надати оновлений медичний висновок.
