Американська плавчиня Кеті Ледекі встановила новий рекорд на дистанції 800 м вільним стилем, повідомляє USASwimming.

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Це трапилося на змаганнях Tyr Pro Swim Series в американському Форт-Лотердейлі. Вона показала час 8 хвилин і 4,12 секунди. Цікаво, що Ледекі таким чином побила власний світовий рекорд на 0,67 секунди – він тримався з Олімпіади-2016.

Нагадаємо, 28-річна спортсменка здобула 9 золотих медалей на останніх чотирьох Олімпійських іграх. Також у її доробку 4 срібні та 1 бронзова медаль.

Також американка є 21-разовою чемпіонкою світу на довгій воді – це історичний рекорд серед жінок. Більшість нагород вона здобула саме на дистанції 800 м вільним стилем.