Колишній чемпіон світу у першій важкій та надважкій вазі Девід Хей висловився про гіпотетичний бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

– Праймовий Девід Хей проти праймового Олександра Усика. Це був би чудовий бій.

– У своїй найкращій формі, я думаю, що переміг би будь-кого, окрім Холіфілда. Він би, б****ь, мене просто знищив.

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– Тобто ти дав би собі шанси у бою з Усиком?

– Так, однозначно. Без сумніву. Але я також бачу такий варіант, де він мене перемагає. Варіант, за якого він переграє мене завдяки своїй лівосторонній стійці. Він дуже розумний. Але я також бачу варіант, коли я просто влучу по ньому правою рукою.

– Тобто ловиш його ним?

– Саме так. Якщо я його зловлю – я виграю бій. Якщо я не зловлю його через те, що він буде занадто спритним – то, мабуть, програю за очками, – сказав Хей для YouTube-каналу Froch On Fighting.

Нагадаємо, Девід Хей, так само як Олександр Усик, ставав чемпіоном світу у важкій та надважкій вазі. У 2011 році британець поступився за очками Володимиру Кличку та втратив свій чемпіонський титул за версією WBA.

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