"Я дуже здивований тим, як він постійно прогресує. З кожним разом він стає все кращим і кращим.

Девід Хей розповів, чи зміг би перемогти Усика: "Він дуже розумний"

Він перейшов у вагову категорію, яка вища за його природну вагу. Знаєте, він носить додаткову масу, яка б у крузервейті була б зайвою, якби він залишився у тому дивізіоні. Ця маса, приблизно 10 кілограмів м’язів, чи скільки там, вона могла б негативно вплинути на його витривалість. Але він справляється. Мабуть, він справді веде чистий, правильний спосіб життя.

Його техніка – поза конкуренцією. І він зовсім не показує ознак старіння. Я думав, що на такому рівні можна битися лише певну кількість років. Але в останньому бою проти Дюбуа він просто додавав оберти та виглядав так добре, як і завжди. Я не міг повірити. Я вже був його фанатом, вже вважав його найкращим у світі. Але після такого виступу у його віці – що ще він може зробити? Він настільки хороший, наскільки це взагалі можливо", – розповів Хей у коментарі The Stomping Ground.

Олександр Усик 19 липня у Лондоні виграв нокаутом у п’ятому раунді у Даніеля Дюбуа та втретє у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу – вдруге у надважкому дивізіоні.

