"Навіть попри те, що Мозес ще недосвідчений, у нього є потужність і важкий удар, які можуть створити купу проблем будь-кому. Я знаю, що Усик – геній і найкращий у світі, я кажу про те, хто має найбільші шанси його перемогти. Я не кажу, що Ітаума обов’язково переможе Усика – я кажу: хто ще має найкращі шанси?

Усі інші вже намагалися й зазнали поразки, а він молодий, свіжий, голодний до перемог і, здається, має неймовірно важкі удари. І не забуваймо, що Усик не справжній важковаговик, він крузер, який піднявся у вазі.

Такі удари, яких завдавав Мозес, знесли б будь-якого природного важковаговика. Ділліан точно не є крузером, він давно вже не падав таким чином, а Ітаума показав, наскільки він сильний, і зробив це з такою легкістю", – наводить слова Хея Bad Left Hook.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ітаума нокаутом у першому раунді переміг Ділліана Вайта. Олександр Усик у липні здолав британця Даніеля Дюбуа та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

