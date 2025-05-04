Бій Вільяма Скалла (23-1, 9 КО) та Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО) розчарував українця Сергія Дерев'янченка.

Сауль Альварес завдав першої поразки Скаллу і став абсолютним чемпіоном – відразу оголосили наступний супербій Канело

"Відчуття після цього боксерського вікенду – такі собі. Втомилися від нудних боїв? Дайте мені бій з Канело. Або хоча б нехай один з цих нерішучих боксерів дасть мені реванш і я покажу, що таке бокс", – сміливо заявив Дерев'янченко у своєму Instagram.

Український середньоваговик до свого допису додав фото Геннадія Головкіна, Карлоса Адамеса, Хайме Мангуї, Даніеля Джейкобса, Джермаля Шарло та француза Крістіана Мбіллі.

Саме з останнім Дерев'янченко провів свій попередній бій у серпні 2024 року. Тоді суперник українця переміг завдяки рішенню суддів, а сам Сергій отримав серйозну травму біцепса, через яку йому прийшлось робити операцію.

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