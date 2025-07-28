Минулого тижня у чоловічому тенісі завершились одразу три турніри – АТР 250 в Кітцбюелі та Умазі, а також АТР 500 у Вашингтоні. Як наслідок, з'явився оновлений рейтинг від Асоціації тенісистів-професіоналів.

Світоліна зберегла свою позицію, Костюк, Ястремська та Калініна відкотилися назад – рейтинг WTA

Переможець "п'ятисотника" австралієць Алекс де Мінаур повернувся у топ-10, піднявшись одразу на 5 позицій і тепер йде восьмим. Його суперник по фіналу – Алехандро Фокіна – взагалі встановив особистий рекорд і став 19-м (додавши +5).

Тріумфатор турніру в Австрії Олександр Бублік теж піднявся на 5 сходинок і тепер йде 25-м. Своєю чергою Лучано Дардері, який здобув перемогу у хорватському Умазі, став 35-м у світовому рейтингу. Варто згадати про виліт з топ-10 росіянина Андрія Рубльова. Чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс залишився 48-м.

Щодо українців, то Віталій Сачко продовжує перебувати на 212 позиції та залишається єдиним нашим земляком у топ-300. Олег Приходько та Олександр Овчаренко піднялися кожен на одну позицію і посідають 315-ту та 380-ту позиції відповідно. Вадим Урсу, Олексій Крутих, Ерік Ваншельбойм та Юрій Джавакян мінімально змінили своє розташування у п'ятій сотні рейтингу.

Рейтинг ATP (станом на 28 липня):

1. Яннік Сіннер (Італія) – 12 030 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 600

3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 030

4. Тейлор Фрітц (США) – 5 135

5. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650

6. Новак Джоковіч (Сербія) – 4 130

7. Бен Шелтон (США) – 3 520 (+1)

8. Алекс де Мінаур (Австралія) – 3335 (+5)

9. Хольгер Руне (Данія) – 3 250

10. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 195 (-3)

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212. Віталій Сачко (Україна) – 259

315. Олег Приходько (Україна) – 159 (+1)

380. Олександр Овчаренко (Україна) – 127 (+1)

418. Вадим Урсу (Україна) – 109 (-1)

443. Олексій Крутих (Україна) – 99 (+1)

464. Ерік Ваншельбойм (Україна) – 90 (+1)

482. Юрій Джавакян (Україна) – 84 (+1)

Чоловік Світоліної виступив з відвертою заявою щодо майбутнього після поразки у Торонто: "Вочевидь, я буду вже старим"