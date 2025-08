Паркер, який має статус тимчасового чемпіона світу за версією WBO в суперважкому дивізіоні, виконав хіт Take On Me ("Дай мені шанс") легендарного норвезького поп-гурту A-HA.

У відео свого виконання Паркер передав "Привіт" Олександру Усику.

Як відомо, зараз в Олександра Усика як абсолютного чемпіона надважкого дивізіону перебувають усі чемпіонські пояси дивізіону. Паркер хоче зустрітися з українцем на рингу, після чого має намір завершити свою кар'єру. Втім, можливий варіант, за якого Усик відмовиться від пояса WBO. Тоді це зробить Паркера беззаперечним чемпіоном за цією версією – він отримає титул без бою.

На думку експертів, для Усика поєдинок із Паркером не є пріоритетним за багатьма чинниками. Тут ідеться і про престиж, і про фінансову складову бою.

