"Чому спортсмени змінюють громадянство? Бог його знає. Для мене це велика загадка. Нас із Олегом Верняєвим не один раз запрошували в інші збірні. Давали квартири, машини, суми зарплат і преміальних називали, але ми навіть збагнути не могли, як це – змінити Батьківщину. Я тут народився, я тут і помру.

Магучіх могла змінити громадянство – відомо, хто пропонував великі гроші за це

Зараз, можливо, в людей інші цінності, цілі. У нас війна, молоді хлопці залишили звичне комфортне життя й боронять країну, велика подяка їм за можливість тренуватися й жити. А тих, хто змінює громадянство, я не розумію", – сказав Сартинський в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, минулого року спалахнула резонансна ситуація з Іллею Ковтуном. Спортсмен здобув першу в кар'єрі медаль з Україною на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, вигравши срібло в спортивній гімнастиці. Втім, вже через півроку після цього Ковтун неочікувано розпочав процедуру отримання громадянства Хорватії і зрештою досяг свого.

Ковтун офіційно змінив громадянство України – гімнаст проміняв рідну країну на Хорватію