"Давали квартири, машини": тренера і зірку збірної України з гімнастики переманювали інші країни
Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський не розуміє спортсменів, які зрадили Батьківщину.
"Чому спортсмени змінюють громадянство? Бог його знає. Для мене це велика загадка. Нас із Олегом Верняєвим не один раз запрошували в інші збірні. Давали квартири, машини, суми зарплат і преміальних називали, але ми навіть збагнути не могли, як це – змінити Батьківщину. Я тут народився, я тут і помру.
Зараз, можливо, в людей інші цінності, цілі. У нас війна, молоді хлопці залишили звичне комфортне життя й боронять країну, велика подяка їм за можливість тренуватися й жити. А тих, хто змінює громадянство, я не розумію", – сказав Сартинський в інтерв'ю Спорт 24.
Нагадаємо, минулого року спалахнула резонансна ситуація з Іллею Ковтуном. Спортсмен здобув першу в кар'єрі медаль з Україною на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, вигравши срібло в спортивній гімнастиці. Втім, вже через півроку після цього Ковтун неочікувано розпочав процедуру отримання громадянства Хорватії і зрештою досяг свого.
