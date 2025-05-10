Відбулися чергові матчі плей-офф НБА 2024/25. Результат і звіт про поєдинки читайте в цій новині "Футбол 24".

Плей-оф НБА 2024/25

Індіана – Клівленд – 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29)

Індіана веде в серії 2:1

Денвер – Оклахома-Сіті – 113:104 ОТ (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)

Денвер веде в серії 2:1

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Клуб Клівленд у третьому матчі серії з Індіаною домігся першої перемоги та скоротив відставання.

Запорукою перемоги Кавальєрс стали 43 очки Донована Мітчелла, який додав до них 9 підбирань і п'ять асистів. У Пейсерс найкращим став захисник Беннедікт Матурін – 23 очки та один підбір.

У ніч на 12 травня в Індіанаполісі суперники зустрінуться вчетверте.

Доля третього матчу між Денвером і Оклахома-Сіті вирішилися тільки в овертаймі. Дабл-дабл Ніколи Йокіча (20 очок, 16 підбирань, 6 передач) допоміг Наггетс виграти і вийти в серії вперед.

За Тандер ударно зіграв Шей Гілджіс-Александр, який також відзначився дабл-даблом (18 очок, 13 підбирань, 7 передач), але команді це не допомогло.

У Денвері в ніч на 12 травня Денвер і Оклахома-Сіті проведуть четвертий поєдинок.

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