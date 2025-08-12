"Чувак просто живе закордоном": легенда українського баскетболу розкритикував Бродського
Колишній гравець збірної України з баскетболу Станіслав Медведенко висловився щодо неприїзду Святослава Михайлюка, Олексія Леня та Дмитра Скапінцева до розташування "синьо-жовтих".
– Святославе Юрійовичу, в одному з Facebook-обговорень ви прямо вказали на своє бачення причини: "хлопцям по***р". А як тоді до цього дійшло?
– Це комплексне питання і я не знаю деталей. Але те, що я чув і бачив, як федерація спілкується, як поводяться гравці – воно давно до цього йшло.
Черкаські Мавпи прокоментували неприїзд своїх вихованців до збірної України : "Це рішення стало розчаруванням"
Давайте будемо відвертими і чесними. Я дуже сумніваюсь, що хлопці, які зараз в NBA, вони бачать своє життя в Україні. Вони сконцентрувались на Америці. Так, можливо, роблять якість історії для допомоги українцям, які переїхали в США.
Але вони не розуміють одного – добре, що допомагають людям, які виїхали, але уже ж потрібно приділяти увагу українському (внутрішньому) питанню. Отут уже недопрацювання Федерації. Усі наші хлопці з-за кордону – відірвані від реальності України. Вони не уявляють, як це – жити під обстрілами під час війни. Іноземці не розуміють цього і наші хлопці уже теж.
ФБУ могла б зробити щось, щоб, наприклад, тут зіграти. Зустріч, майстерклас чи збір команди. Я розумію, що їм потім документи для виїзду треба робити. Але у футболі це ж роблять, а баскетбольна та волейбольна федерації – ні? Чому? Не знаю.
– Але ж збірна України з футболу теж проводить домашні матчі закордоном?
– Проте, Шахтар, Динамо та інші клуби їздять. А для збірної це організувати ще легше.
Подивіться, як поводиться президент Федерації Михайло Бродський. Його не видно на жодному заході, він ні з ким не спілкується. А повинен спілкуватись з тренерами, дітьми, проявляти лідерські якості. Натомість чувак просто живе закордоном. Він показує приклад. От і маємо результат. Це не дивно, у мене свого часу теж були проблеми із Федерацією, але я знаходив час доїздити, – сказав Медведенко в інтерв'ю Sport-Еxpress.
Нагадаємо, збірна України провела два матчі у пре-кваліфікації до ЧС-2027. Підопічні Айнарса Багатскіса поступилися Швейцарії (64:66) та обіграли команду Словаччини (80:71).
Бродський розніс відмовників збірної України з баскетболу: "Має 4-мільйонний контракт, а квиток купити важко"