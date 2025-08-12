– Святославе Юрійовичу, в одному з Facebook-обговорень ви прямо вказали на своє бачення причини: "хлопцям по***р". А як тоді до цього дійшло?

– Це комплексне питання і я не знаю деталей. Але те, що я чув і бачив, як федерація спілкується, як поводяться гравці – воно давно до цього йшло.

Черкаські Мавпи прокоментували неприїзд своїх вихованців до збірної України : "Це рішення стало розчаруванням"

Давайте будемо відвертими і чесними. Я дуже сумніваюсь, що хлопці, які зараз в NBA, вони бачать своє життя в Україні. Вони сконцентрувались на Америці. Так, можливо, роблять якість історії для допомоги українцям, які переїхали в США.

Але вони не розуміють одного – добре, що допомагають людям, які виїхали, але уже ж потрібно приділяти увагу українському (внутрішньому) питанню. Отут уже недопрацювання Федерації. Усі наші хлопці з-за кордону – відірвані від реальності України. Вони не уявляють, як це – жити під обстрілами під час війни. Іноземці не розуміють цього і наші хлопці уже теж.

ФБУ могла б зробити щось, щоб, наприклад, тут зіграти. Зустріч, майстерклас чи збір команди. Я розумію, що їм потім документи для виїзду треба робити. Але у футболі це ж роблять, а баскетбольна та волейбольна федерації – ні? Чому? Не знаю.

– Але ж збірна України з футболу теж проводить домашні матчі закордоном?

– Проте, Шахтар, Динамо та інші клуби їздять. А для збірної це організувати ще легше.

Подивіться, як поводиться президент Федерації Михайло Бродський. Його не видно на жодному заході, він ні з ким не спілкується. А повинен спілкуватись з тренерами, дітьми, проявляти лідерські якості. Натомість чувак просто живе закордоном. Він показує приклад. От і маємо результат. Це не дивно, у мене свого часу теж були проблеми із Федерацією, але я знаходив час доїздити, – сказав Медведенко в інтерв'ю Sport-Еxpress.

Нагадаємо, збірна України провела два матчі у пре-кваліфікації до ЧС-2027. Підопічні Айнарса Багатскіса поступилися Швейцарії (64:66) та обіграли команду Словаччини (80:71).

Бродський розніс відмовників збірної України з баскетболу: "Має 4-мільйонний контракт, а квиток купити важко"