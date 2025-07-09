Чемпіонат світу з кіберспорту, який мав відбутися у Львові восени, офіційно скасовано, повідомляє Players.com.ua. Причиною такого рішення стали загострення безпекової ситуації в країні і непрозорі дії з боку Міжнародної Федерації Кіберсопрту (IESF).

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За інформацією джерела, українська сторона заявила про тиск та вимоги щодо переказу коштів на приватний криптогаманець замість офіційного рахунку IESF (генеральний секретар організації Бобан Тотовські вимагав надіслати 1 мільйон доларів на приватний криптогаманець одного з посадовців з обіцянкою "переказати кошти далі"). Після відмови виконувати вищезгадану вказівку почалась дискредитація організаторів.

Окрім фінансових суперечностей, турнір скасували через масові ракетні обстріли Львова та заборону на проведення публічних заходів. Цікаво, що організатори подали офіційний запит на розірвання договору через форс-мажор 4 липня, однак IESF заднім числом оголосила про скасування ще 23 червня – без публічного повідомлення, намагаючись уникнути репутаційної чи фінансової відповідальності.

Українська сторона наголошує, що діяла відповідно до закону, а безпека учасників – була і залишається пріоритетом.

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