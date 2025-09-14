На ЧС-2025 з волейболу повністю зіграні матчі першого туру. Результати третього ігрового дня і турнірна таблиця – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 3-й ігровий день:

Аргентина — Фінляндія — 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11)

Іран — Єгипет — 1:3 (17:25, 25:16, 23:25, 20:25)

Україна — Бельгія — 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)

Сербія — Чехія — 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)

Франція — Республіка Корея — 3:0 (25:12, 25:18, 25:16)

Бразилія — Китай — 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21)

Італія — Алжир — 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала виступи на світовій першості, поступившись Бельгії – 0:3.

Чемпіонат світу-2025 з волейболу завершив третій ігровий день, який приніс повну розстановку сил у групах після першого туру. Розклад сил в групах виглядає так:

Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Матчі другого туру чемпіонату світу розпочнуться в понеділок, 15 вересня. Збірна України свій наступний матч проведе проти збірної Алжиру 16 вересня.

