На ЧС-2025 з волейболу повністю зіграні чергові матчі. Результати четвертого ігрового дня і турнірна таблиця – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 4-й ігровий день:

Куба – Колумбія 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)

Туреччина – Лівія 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16)

Німеччина – Чилі 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)

Японія – Канада 0:3 (20:25, 23:25, 22:25)

Словенія – Болгарія 2:3 (19:25, 14:25, 25:18, 25:23. 13:15)

Нідерланди – Румунія 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)

США – Португалія 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

Польща – Катар 3:0 (25:21, 25:14, 25:19)

На чемпіонаті світу-2025 з волейболу в Японії завершився черговий день групового етапу. Головною несподіванкою стала сенсаційна поразка господарів турніру.

Збірна Японії, яка несподівано поступилася Туреччині в першому турі, не зуміла виправити становище. У другій грі команда програла Канаді з рахунком 0:3 за сетами. Таким чином японці після двох поразок втратили всі шанси на вихід у плей-офф домашнього чемпіонату світу.

Ще одне гучне протистояння відбулося між Словенією та Болгарією. Команда Георгія Пранджієва у напруженій боротьбі вирвала перемогу на тайбрейку – 3:2. Це вже друга звитяга болгар, проте місце у плей-офф вони ще не гарантували.

Водночас одразу п’ять команд уже достроково забронювали собі путівки до 1/8 фіналу. Серед них – чинні чемпіони світу Польща, а також Нідерланди, США, Туреччина та Канада.

Група B

Група D

Група E

Група G

Другий тур чемпіонату світу продовжиться у вівторок, 16 вересня. Саме цього дня свій матч проведе й збірна України – суперником стане Алжир. Початок зустрічі о 9:00 за київським часом.

