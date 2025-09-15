ЧС-2025 з волейболу: результати матчів ігрового дня – визначились перші учасники 1/8 фіналу і невдахи турніру
На ЧС-2025 з волейболу повністю зіграні чергові матчі. Результати четвертого ігрового дня і турнірна таблиця – у цій новині "Футбол 24+".
ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 4-й ігровий день:
Куба – Колумбія 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)
Туреччина – Лівія 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16)
Німеччина – Чилі 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)
Японія – Канада 0:3 (20:25, 23:25, 22:25)
Словенія – Болгарія 2:3 (19:25, 14:25, 25:18, 25:23. 13:15)
Нідерланди – Румунія 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)
США – Португалія 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)
Польща – Катар 3:0 (25:21, 25:14, 25:19)
ЧС-2025 з волейболу: результати матчів третього ігрового дня і турнірна таблиця першого туру
На чемпіонаті світу-2025 з волейболу в Японії завершився черговий день групового етапу. Головною несподіванкою стала сенсаційна поразка господарів турніру.
Збірна Японії, яка несподівано поступилася Туреччині в першому турі, не зуміла виправити становище. У другій грі команда програла Канаді з рахунком 0:3 за сетами. Таким чином японці після двох поразок втратили всі шанси на вихід у плей-офф домашнього чемпіонату світу.
Ще одне гучне протистояння відбулося між Словенією та Болгарією. Команда Георгія Пранджієва у напруженій боротьбі вирвала перемогу на тайбрейку – 3:2. Це вже друга звитяга болгар, проте місце у плей-офф вони ще не гарантували.
Водночас одразу п’ять команд уже достроково забронювали собі путівки до 1/8 фіналу. Серед них – чинні чемпіони світу Польща, а також Нідерланди, США, Туреччина та Канада.
Група B
Група D
Група E
Група G
Другий тур чемпіонату світу продовжиться у вівторок, 16 вересня. Саме цього дня свій матч проведе й збірна України – суперником стане Алжир. Початок зустрічі о 9:00 за київським часом.
