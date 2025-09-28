Збірні Чехії та Польщі провели зустріч за 3-тє місце волейбольного чемпіонату світу серед чоловічих команд. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, матч за 3-тє місце

Чехія — Польща 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 21:25)

Збірна Польщі стала бронзовим призером чемпіонату світу 2025 року з волейболу. У матчі за третє місце команда впевнено обіграла Чехію з рахунком 3:1.

Поєдинок розпочався з переваги поляків, які у першій партії вирвалися вперед на сім очок та довели справу до перемоги – 25:18. У другому сеті Чехія проявила характер і, попри постійний тиск суперника, зуміла зрівняти рахунок завдяки успіху 25:23. Втім, у третій партії Польща знову встановила контроль і здобула перемогу 25:22. А у четвертому сеті вирішальною стала серія з чотирьох очок поспіль – поляки закріпили перевагу та довели матч до перемоги 25:21.

Для Польщі це вже четвертий поспіль чемпіонат світу, де команда підіймається на п’єдестал. На трьох попередніх Мундіалях поляки грали у фіналі, здобувши два золота та одне срібло.

Для Чехії ця "бронзова" зустріч стала історичною – вперше за 55 років команда боролася за медалі світової першості.

